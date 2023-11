Processo Rinascita Scott | le massomafie non erano un’invenzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lunedì mattina il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato nel procedimento, il più importantedi mafia in corso in Italia, contro alcune delle famiglie di ‘Ndrangheta più pericolose, ad 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa l’avvocato penalista Giancarlo Pittelli (nella foto), già coordinatore regionale di Forza Italia poi fratelli d’Italia, già deputato e senatore, riferimento di Marcello Dell’Utri in Calabria. Quel reato di concorso esterno che il governo Meloni, per mano del ministro della giustizia Nordio, vorrebbe cancellare, in maniera tale che ne beneficerebbero Dell’Utri (già senatore e fondatore di Forza Italia, beneficiario anche di tanti generosi soldi nel testamento di Berlusconi), Cosentino (sottosegretario dell’allora governo Berlusconi), Pittelli ed altri. In ...