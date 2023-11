Probabili formazioni Cagliari-Monza | tredicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ledi, match delladi. La gara è in programma alle 12:30 di domenica 26 novembre nella cornice dell’Unipol Domus. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La squadra di Ranieri vuole dare continuità e dimostrare di essersi lasciata alle spalle la crisi di risultati. Quella di Palladino invece sogna i piani alti della classifica e cerca tre punti che sarebbero pesantissimi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Luvumbo e Petagna in attacco, ma resta da valutare il titolare Oristanio, reduce dal forfait con l’under 21. ...