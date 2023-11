Principe Harry | i suoi amici vogliono proteggerlo da “The Crown”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’ultima stagione di Theè arrivata sulla piattaforma streaming Netflix dopo lunghi mesi di attesa e come sempre tra le polemiche. Ma ilpotrebbe esserne davvero molto colpito. La sesta stagione della nota serie tv, infatti, è incentrata nel racconto del periodo di tempo intorno alla morte dellassa Diana. Soprattutto i primi quattro nuovi episodi, infatti, dedicati a raccontare nel dettaglio le settimane precedenti, potrebbero essere motivo di turbamento per la Famiglia Reale. Anche in questo caso ile ilWilliam hanno deciso di adottare atteggiamenti differenti. Secondo quanto riferito dal Telegraph, infatti, il duca di Sussex guarderà i nuovi episodi, ma suo fratello da erede al trono non ne avrebbe alcuna ...

Il principe Harry rompe il silenzio dopo la prima vittoria in tribunale

Il principe Harry e la «calorosa telefonata» di auguri al padre Carlo per il suo compleanno

Royal Family - in arrivo nuove rivelazioni del Principe Harry

The Crown - il principe Harry non guarderà l’ultima stagione

William è stato eletto l'uomo più sexy del mondo: dietro di lui solo Vin Diesel

Nonostante le critiche del, il web ha eletto ilWilliam l'uomo più sexy del mondo. Diciamo pure come gli spunti di riflessione e confessioni inedite in ' Spare - Il Minore ' non manchino, anzi a dirla ...

Harry e Meghan a Natale a Buckingham Palace Nessuno li ha invitati ma… TGCOM

Harry e Meghan non sono i benvenuti a Londra per Natale Grazia

Kate Middleton e Meghan Markle, sfida a colpi di look: una con gli orecchini di Diana, l'altra sfoggia un outfit da 140mila euro

Kate Middleton principessa del bon ton, Meghan Markle duchessa spendacciona. Due reali (o ex) a confronto. Le cognate più famose del mondo si sono sfidate a colpi di look in due ...

Interviste d Moda Gioielli Tendenze Beauty Chi siamo

L'ultima vittima di "wardrobe malfunction" è la principessa del Galles, che ha affrontato con aplomb l'imbarazzante momento in cui la ...