Precision Strike Missile | gli Usa mostrano i muscoli in Messico | svolta nell' industria bellica

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Gli Stati Uniti sono alle prese con i test di una nuova arma, il, che a lungo termine andrà a sostituire gli Atacms. L'obiettivo di questa nuova era è fornire alle unità di artiglieria da campo un sistema missilistico a lungo raggio con delle straordinarie capacità d'attacco. La dimostrazione più recente è avvenuta al White SandsRange nel New Mexico. E in quell'occasione ilnon solo ha superato con successo il suo volo di prova, ma ha anche messo in mostra tutta la sua promettente efficacia. Altro fine è la sostituzione degli Atacms, che sono stati utilizzati l'ultima voltaa guerra in Ucraina. Stando ai risultati preliminari, il nuovoa lungo raggio sembra avere tutte le caratteristiche utili a garantire una ...