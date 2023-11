Pranzare da Massimo Bottura e ringiovanire di dieci anni

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Per tutti è uno chef, il primo chef italiano. Per me, che non tollero capi, è un maestro:. L’altro giorno sono andato a Modena, mi sono presentato all’Osteria Francescana con la mia vecchia Olivetti Lettera 35, mi ha aperto il direttore Giuseppe Palmieri, mi ha fatto accomodare al tavolo di cucina, ha stappato la prima bottiglia ed è arrivato lui, il mio maestro di entusiasmo. “Vecchio leone!”. Maestro di eccellenza e di energia, di sogni continuamente sognati e continuamente realizzati in forma di ristoranti e residenze che il mondo ci invidia. Quindi è partito un pranzo indimenticabile, uno spettacolo, un balletto, una raffica di fuochi d’artificio: il clou quando lui in persona, non il cameriere, si è messo ad affettar tartufo sulla mia scodella di tortellini in salsa di parmigiano... Alla fine ha preso un pennarello e mi ha fatto ...