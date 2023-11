Porti | Monti Adsp Sicilia occidentale | Spa per ridurre burocrazia e sviluppare business

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Palermo, 22 nov. - (Adnkronos) - Una spa per i. È l'idea che, in tema di riforma dei, "piace molto" al presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare diPasqualino. "Io sono per creare uno strumento centrale di governo dei processi che semplifichi le procedure amministrative delle singole Autorità - dice parlando coi giornalisti a margine del convegno 'Noi, il Mediterraneo' a Palermo - un numero di Autorità magari leggermente più esiguo o magari lo stesso di quelle che già esistono ma con un livello didecisamente inferiore e con la possibilità di". "I- aggiunge - sono un asset industriale che muove quasi il 5% del Pil, non possono essere trattati come ...