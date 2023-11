(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Una spa per i. È l'idea che, in tema di riforma dei, "piace molto" al presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare diPasqualino. "Io sono per creare uno strumento centrale di governo dei processi che semplifichi le procedure amministrative delle singole Autorità – dice parlando coi giornalisti

Porti, Monti (Adsp Sicilia occidentale): "Spa per ridurre burocrazia e sviluppare business"

Una spa per i. È l'idea che, in tema di riforma dei, "piace molto" al presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino. "Io sono per creare uno strumento centrale di governo dei processi che ...

Porti, Monti (Adsp Sicilia occidentale): "Spa per ridurre burocrazia e ... Paolo Gianlorenzo

Porti, Monti (Adsp): ''Sprint finale riforma portuale parte da Palermo'' Adnkronos

Porti, Monti (Adsp Sicilia occidentale): “Spa per ridurre burocrazia e sviluppare business”

PALERMO - Una Spa per i porti. È l'idea che, in tema di riforma dei porti, "piace molto" al presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicil ...

Adsp Sicilia occidentale, 'porti sono asset fondamentale'

"I porti sono un asset industriale fondamentale e non possono essere trattati come carrozzoni pubblici o come enti pubblici. Devono potersi muovere con facilità, con rapidità, perché il mercato non ti ...