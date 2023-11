Porta sulla crociera delle caramelle al CBD e viene cacciata insieme alla sua famiglia | “Mi hanno trattata come una criminale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unastatunitense si stava imbarcando in una nave dain partenza da Miami, quando è stata bruscamente respinta per possesso digommose al CBD. La sfortunata protagonista della vicenda è Melinda Van Veldhuizen che, durante i controlli di routine prima di salire a bordo, ha involontariamente attirato l’attenzione della sicurezza con un pacchettino di dolci. Notato il contenuto, la 42enne è stata immediatamenteta in un’area separata, dov’è stata interrogata per più di due ore. Al termine del lungo dialogo, è stato comunicatodonna che non le era permesso pernottare all’interno dell’imbarcazione a causa dei dolcetti “Sleep Tight”. “Sono statauna“, ha dichiarato Melinda. Per fare chiarezza ...