Ponza Cultura della Legalità | i Carabinieri incontrano gli studenti dell’istituto “Filangieri”

Sud Pontino / Carabinieri accanto ai cittadini - gli incontri per la “cultura della legalità” a Minturno e Ponza

Il "nemico" che salvò Nenni dall'arresto

Arrestato dalla Gestapo, arriva in Italia il 5 aprile 1943 e viene mandato al confino a. Si chiederà per tutta la vita se il suo 'amico - nemico' Mussolini fosse intervenuto per toglierlo dalle ...

Calcio Terza Categoria. Il Ponte a Elsa continua a stupire. Goleada del Capraia nel derby

Il Capraia vince 9-1 contro il Serravalle e resta in zona play-off nel girone A del campionato fiorentino. Nel girone B di Pisa, il Ponte a Elsa vince 3-2 contro l'Oltrera e rimane imbattuto a 2 punti ...

Giornata del Ringraziamento a Ponzano Madonnetta, frutti della terra in dono e mezzi agricoli benedetti

Oggi a Ponzano Madonnetta, comune di Santo Stefano Magra, si è tenuta la 73ma edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento, promossa da Coldiretti, un momento di aggregazione per la comunità ...