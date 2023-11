Pomigliano d’Arco | assunti 10 nuovi dipendenti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo chiuso in tempi record le prime procedure di reclutamento e procediamo a ritmo serrato per portare a termine anche le procedure in itinere, nella ferma convinzione che l’efficienza della struttura amministrativa sia condizione necessaria per il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza”. Così l’assessore al Personale del Comune di, Marianna Manna, annuncia l’avvenuta assunzione di diecimunicipali, i primi di una serie prevista dall’amministrazione guidata dal sindaco Lello Russo. Tre tecnici, due operai, un funzionario amministrativo, un contabile, un amministrativo, un dirigente tecnico e un segretario generale sono già al lavoro, mentre entro la fine dell’anno, spiegano dal Comune, è prevista l’assunzione di due ulteriori ...