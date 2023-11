Polonia | arrestati 15 sospetti membri di una rete di spionaggio russa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Varsavia, 22 nov. (Adnkronos) - Laha arrestato 15di unadi. Ne dà notizia il media polacco Rmf24. I cittadini stranieri fermati sono sospettati di far parte di un gruppo criminale organizzato e di agire contro gli interessi polacchi per conto dell'intelligence di Mosca. Se condannati rischiano fino a 10 anni di carcere. La Procura nazionale ha deciso di mettere i 15 sospettati in custodia cautelare, "a causa della necessità di garantire il corretto svolgimento del procedimento" e del rischio che gli imputati possano scappare. Gli investigatori ritengono che laabbia operato tra gennaio e marzo 2023 in città vicino al confine con l'Ucraina, come Chelm, Rzeszow e Przemysl, nonché a Varsavia e in altre parti della ...