Plateroti | «La Ue ci chiede attenzione e solo spese sagge»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Italia, stai attenta, stai facendo un viaggio che potrebbe avere qualche rischio! Eccolo il messaggio di fondo lanciato ieri da Bruxelles a Roma, nel suo giudizio sulla manovra economica. «Chiamiamolo per quello che è. E’ il rilievo di uno scostamento di percorso. Un avviso che, sulla base dell’andamento attuale della spesa, il rischio è di non rispettare il tetto programmato di spesa pubblica rispetto al Pil. Ma è uno scostamento dello 0,3%, uno scostamento molto frazionale», spiega Alessandro, da poco all’esordio come Direttore editoriale di Newsmondo.it. E in più l’Italia è in buona compagnia, a partire da Francia e Germania, che la “lettera” della Commissione europea l’hanno ricevuta, eccome. La manovra del governo Meloni secondo Bruxelles “non è pienamente in linea” con la raccomandazione del Consiglio del luglio scorso e quindi “non si tratta di una ...