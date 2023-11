(Di mercoledì 22 novembre 2023) Miralemha rilasciato una lunga e intervista a Tuttosport in vista del derby d'Italia: "Non era scontato, soprattutto dopo tutto...

Pjanic: 'Juve Credevo pensassero a me per gennaio'

...interessati a... No, sto scherzando. Non so chi arriverà, ma sarà scelto in sintonia tra il mister e il direttore sportivo che sa fare molto bene il suo lavoro e capirà subito cosa è la: ...

Juventus, senti Pjanic: da Allegri a Sarri fino all’odio per Chiellini, i retroscena dell’ex Virgilio Sport

Pjanic: 'La Juve lotterà fino alla fine per lo scudetto' ilBianconero

Juventus, Pjanic: “Allegri è una garanzia, lo voleva il Real”

Il centrocampista ex Juventus e Roma Miralem Pjanic ha difeso l'operato di mister Allegri attualmente alla guida dei bianconeri.

Pjanic: 'Juve Credevo pensassero a me per gennaio'

Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga e intervista a Tuttosport in vista del derby d'Italia: "Non era scontato, soprattutto dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Però la squadra ha reagito ...