Pimenta | 'Clausole? Ci deve sempre essere una via d'uscita per i giocatori'

Pimenta: "Calciatori come asset Oggi si deve accettare questa disumanizzazione ma è offensivo"

Rafelasulle: " Trovo molto interessante sentir parlare di giocatori come asset. Secondo me è un po' un'offesa perché un giocatore è un amico, una persona che conosco. È come se ...

TMW - Pimenta e le clausole: "Ci deve sempre essere un modo per un giocatore di uscirne" TUTTO mercato WEB

Pimenta: «Calciatori come asset Oggi si deve accettare questa ... IlNapolista

Pimenta: “Clausole I giocatori devono avere la possibilità di uscirne”

Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha detto la sua sulle novità del calciomercato, parlando anche delle clausole.

Pimenta: «Calciatori come asset Oggi si deve accettare questa disumanizzazione ma è offensivo»

Le parole di Rafaela Pimenta durante il Social Football Summit su come vengono create e condotte le trattative tra giocatori e club ...