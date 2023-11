Pierpaolo e Giulia rompono il silenzio sulla presunta rottura | “Voci | dubbi e mancanze”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Fabrizio Corona due settimane fa attraverso Dillinger News ha fatto sapere che la relazione traSalemi ePretelli era giunta al capolinea. La notizia è stata confermata anche da altri esperti di gossip, ma poi smentita dai like piazzati dalla mamma di, Fariba Tehrani. Nonostante tutto i rumorfine dei Prelemi hanno continuato a circolare fino ad oggi, adesso però a la Salemi e Pretelli hanno deciso di rompere ile svelare la loro verità.sulledella. In un’intervista rilasciata a Chi inha chiarito le cose ed ha raccontato come sono nati i rumor: “Lesono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha ...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? “Uniti a casa e sul lavoro” : le loro regole per non far scoppiare la coppia

Pierpaolo Pretelli svela le sue regole per non "scoppiare" con Giulia Salemi : «Non controllate mai il cellulare»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rivelano le regole segrete per non scoppiare : dal cellulare ai punti critici

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rivelano le regole segrete per non scoppiare: dal cellulare ai punti critici

Ma cosa c'è dietro queste regole misteriose Regola numero uno: niente controlli del cellulare! Una delle principali regole perconsiste nel non controllare il cellulare dell'altro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati Non si direbbe proprio. Video esclusivo Affaritaliani.it

Pierpaolo Pretelli svela le sue regole per non scoppiare con Giulia Salemi: «Non controllate mai il cellulare» corriereadriatico.it

Pierpaolo Pretelli svela le sue regole per non "scoppiare" con Giulia Salemi: «Non controllate mai il cellulare»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo quella che sembrava una crisi, sono più uniti che mai, e stanno per debuttare come conduttori di Ex On The Beach, il reality di ...

Le regole di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per non scoppiare: dal cellulare ai punti critici

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono lasciati ma alla vigilia del loro debutto svelano le regole per la coppia ...