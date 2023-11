Piano asfalti | a Treviglio nel 2023 investiti 500mila euro per il rifacimento di strade e marciapiedi

(Di mercoledì 22 novembre 2023)per il, di cui 165mila solo per ildei. Un investimento cospicuo quello del comune, che ha sempre posto molta attenzione sulla manutenzione stradale. Proprio in questi ultimi giorni di novembre sono in corso i lavori per la sistemazione di alcuni tratti, come ha sottolineato l’assessore alla Qualità della città Basilio Mangano: “Siamo già intervenuti nelle zone di Geromina e Bollone, e ora il cantiere si è spostato nel centro città. L’obiettivo finale è quello di garantire il decoro e la sicurezza dei nostri cittadini”. La criticità è rappresentata dagli alberi le cui radici tendono a sollevare l’asfalto. “Abbiamo fatto un elenco delle priorità – ha spiegato l’architetto Cristina Benigni – perché sono tanti ...

Le priorità della sindaca: 'Più fondi per il Natale. Poi nuovo assessore con riassegnazione delle deleghe'

... con tempi piuttosto imminenti, il rifacimento deglisulla Statale 16 nelle aree di confine con i Comuni di Riccione e di Rimini. In occasione del bilancio verrà affrontato anche il...

Treviglio: Piano asfalti, per strade e marciapiedi investiti 500mila euro nel 2023 Prima Treviglio

Nuovo asfalto per via Leopardi - Bollettino Ufficiale Municipale BUM - Bollettino ufficiale municipale del Comune di San Benedetto del Tronto

AQP, ecco le tubazioni cambiate. Pronto il nuovo asfalto in alcune arterie

Quella che vedete in foto in home page è una vecchia tubazione della condotta idrica cittadina, sostituita da Acquedotto Pugliese in questi mesi. Un'opera enorme che cambierà in meglio la vita dei gio ...

Torino, via ai cantieri: dalle «lose» di piazza Castello all’asfalto dei grandi corsi. Ecco il nuovo piano anti-buche

Palazzo Civico stanzia 3,2 milioni per far partire 50 cantieri che cominceranno a fare la loro apparizione in giro per la città dalla primavera ...