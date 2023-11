Piacenza-Halkbank Ankara oggi in tv | Champions League volley | orario 22 novembre | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023)mercoledì 22(ore 20.00) si gioca, incontro valido per la prima giornata della fase a gironi della2023-2024 dimaschile. Esordio assoluto nella massima competizione europea per la nuova Gas Sales Bluenergyche inizia il suo cammino davanti ai propri tifosi contro i rognosi turchi dell’. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 20.00 La formazione allenata da Andrea Anastasi è inserita nel gruppo D della prima coppa continentale per importanza. Gli emiliani sono stati fortunati in sede di sorteggio pescando come testa di serie gli abbordabili tedeschi del ...