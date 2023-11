Pesaro | evade condannato due volte per stupro | le vittime terrorizzate

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Pubblicato il 22 Novembre, 2023dueper violenza sessuale e maltrattamenti ad una pena di 10 anni e 4 mesi, confermati in appello, è fuggito dagli arresti domiciliari una settimana fa, rompendo il braccialetto elettronico. Ora a vivere nell’incubo di ritrovarselo davanti sono le due donne che lo avevano denunciato e mandato con davanti al Tribunale di. Federico Marcelli, 49 anni, pesarese, ex barista, era ai domiciliari presso l’abitazione della madre, in attesa della sentenza della Cassazione. La notizia è riportata sulle pagine didel Resto del Carlino. L’avvocatessa Elena Fabbri che tutela due delle tredi violenza ha presentato una memoria chiedendo l’aggravio della misura cautelare. I giudici l’hanno accolta: Marcelli dovrà andare in carcere ...