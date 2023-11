Pesaro | condannato per violenza sessuale e maltrattamenti evade dai domiciliari strappando il braccialetto elettronico Le ex che lo hanno denunciato rivivono l’incubo

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lodue volte perad una pena di 10 anni e 4 mesi, confermati in appello, ma è riuscito a fuggire dagli arrestiuna settimana fa, rompendo il. Federico Marcelli, 49 anni, pesarese, ex barista, è ricercato e le due donne che loora vivono ore di apprensione. L’uomo si trovava in casa della madre, in attesa della sentenza in Cassazione. Del caso ne parla l’edizione pesarese de Il Resto del Carlino. I racconti di violenze e abusi Le vittime sono seguite dallo stesso legale, Elena Fabbri, del foro di Rimini. La seconda compagna, già madre di tre figli, divorziata ha raccontato al quotidiano l’inizio ...