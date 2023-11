Persone con disabilità | si è riunito l' Osservatorio inattivo da 7 mesi e ora lo controlla la ministra L' ex guida | ' Così l' indipendenza è

(Di mercoledì 22 novembre 2023) ... sarà fatto proprio dal governo, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in gazzetta ... A dirlo al Fatto.it è Roberto Speziale , presidente Anffas e tra i "membri effettivi" . "Un ...

Migliaia di persone al corteo a Padova per Giulia Cecchettin : “Bruceremo tutto”. Cori contro Meloni e Salvini – Video

Comune di Pellezzano - concorso per la selezione di cinque persone

Persone con disabilità, si è riunito l’Osservatorio (inattivo da 7 mesi) e ora lo controlla la… Il Fatto Quotidiano

Aumentare il divertimento e l’esperienza sensoriale per le persone con disabilità intellettive, l’approccio Snoezelen e l’aula multisensoriale: il progetto dell’Istituto Comprensivo “C. Levi” di Bonate Sotto Orizzonte Scuola

Israele approva l'accordo sugli ostaggi: «Tregua di 4 giorni in cambio del rilascio di 50 persone»

Il gabinetto di guerra di Israele ha approvato l'accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, dopo una riunione di quasi sette ore. È «la decisione giusta» da prendere, ha detto il ...

Altamura, iIniziativa “Tutti Matti per il Riso” a sostegno di Progetto Itaca

Banca Popolare di Puglia e Basilicata lancia raccolta fondi per la salute mentale. L'iniziativa, operativa in quattro filiali BPPB ad Altamura, Bari, Gravina e Taranto, prevede che per ogni donazione ...