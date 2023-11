Persone con disabilità | si è riunito l’Osservatorio inattivo da 7 mesi e ora lo controlla la ministra L’ex guida | “Così l’indipendenza è persa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Nuove competenze e più esperti ma anche meno autonomia dalla politica dato che laper lene nominerà i coordinatori dei suoi 5 Tavoli di lavoro. Il 7 novembre si è insediato,dall’aprile scorso,nazionale sulla condizione dellecon(Ond), ente preposto a stilare i rapporti da presentare al governo per la realizzazione di leggi sul tema. “L’Ond ha perso la sua relativa indipendenza nel funzionamento ed è diventato un organismo diretto sostanzialmente dallaper le. Locatelli ha assunto prerogative sull’ente come nessuno prima di lei”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Giampiero Griffo, ex coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ...