Peroni | «Marotta non può che difendere gli Zhang! C’è alchimia»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023)sta riuscendo a gestire l’Inter nonostante le difficoltà autoimposte dalla proprietà Zhang. Il giornalistasegnala, ospite di Calcio Tonight su Sportitalia, le capacità dell’AD Sport. IL VALORE – Giuliodà a Giuseppemolti meriti per il rendimento dell’Inter: «Lui è semplice, è sintetico, è diplomatico, è aziendalista ma non è retorico. Lui è un uomo che ha un’energia positiva, comunque si identifica con l’Inter. Ha capito che gli Zhang stanno facendo il possibile, loro malgrado: sono partiti con un certo tipo di situazione e si sono ritrovati in una difficoltà di contenimento, altro che spaccare il mondo.non può chegli Zhang, poi se bisogna giudicare questa proprietà dal punto di vista delle spese e della fantasia c’è una forte ...