Perché c' è Alessandro Manzoni sulla terza maglia del Lecco

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) «Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo», «Addio, casa natìa». Chi riconosce questi passaggi è promosso in letteratura italiana. Ma se la risposta fosse un riferimento alladelsarebbe comunque accettata. Il motivo? Proprio alcuni versi del celebre brano de I Promessi Sposi sono stati inseritidella formazione lombarda, di nuovo in Serie B dopo un'assenza durata 50 anni.Fondo nero, scritte in trasparenza, dettagli celesti e una patch con il volto di: è così che si presenta il third kit del(non a caso presentato a Villa) che farà il ...