Perché anche gli uomini devono investire nelle battaglie femministe

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Alla radice c'è la difficoltà o il rifiuto di riconoscere “l’altra” come differente da sé e soggettività libera e autonoma. Liberando le donne cambia, in meglio, tutta la società. L’unica cosa da fare è non fermarsi, non tornare indietro come qualcuno prova a fare. Bisogna casomai moltiplicare l’impegno e continuare a cambiare