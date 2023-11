Per il Black Friday Confcommercio Milano stima più vendite dell' anno scorso

Leggi su agi

(Di mercoledì 22 novembre 2023) AGI - Moderato ottimismo per le2023 incon un incremento del 5% rispetto allo. Lo prevedeMiLoMB. (rilevazioni a campione nei negozi di moda, ottica, casalinghi, profumerie-articoli per la persona, argenteria bigiotteria alle quali si aggiungono orientamenti emersi dai punti vendita d'arredamento e'elettronica di consumo). La percentuale media di sconto inè del 30% e lo scontrino medio d'acquisto per i prodotti scontati con ilsi posiziona sui 110 euro. Fra i prodotti più venduti, nell'abbigliamento, i capispalla (finora sacrificati dalle temperature più elevate) e la maglieria. Negli acquisti ...