Per Giulia | il corteo a Milano contro la violenza sulle donne

(Di mercoledì 22 novembre 2023) "L'assassino non è malato, è il figlio sano del patriarcato". E' questo uno degli slogan gridato dalle decine e decine di ragazze e ragazzi che hanno sfilato ala. Il video girato a Porta Venezia.

Cruciani e l’attacco alla sorella di Giulia : “Perché non mi pento”

Treviso - compie 100 anni e durante la sua festa chiede un 'minuto di rumore' per Giulia Cecchettin

Treviso - compie 100 anni : alla sua festa chiede un "minuto di rumore" per Giulia Cecchettin

Che figura Elodie : il minuto per Giulia - poi la canzone sessista

La canzone di Irene dedicata a Giulia Cecchettin da TikTok alla direzione Pd

"105 anime persecosa 105 donne strappate alla vita, 22 anni e un corpo in un lago, 22 anni e un futuro buttato". Inizia così la canzone scritta da Irene Pantani, studentessa e coetanea diCecchettin, ...

Giulia Cecchettin, il pm: "Possibile il rientro di Filippo Turetta in una decina di giorni" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Omicidio Giulia Cecchettin: cosa rischia il suo assassino Filippo Turetta

L’avvocato penalista Tommaso Guerini, del foro di Bologna, tratteggia la casistica: la possibile premeditazione, il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, la possibilità o meno del rito abbreviato ...

BigMama e la violenza subita a 16 anni, l’atroce racconto

Un’esperienza traumatica che non ha potuto segnalare per paura delle ripercussioni, presto diventata la preoccupazione di non riuscire a comprendere la gravità dell’accaduto. Il ricordo di Giulia ...