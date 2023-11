“Pensavo di uccidermi | poi ho ucciso lei” Giulia Cecchettin | la confessione di Turetta alla polizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Filippotornerà presto in Italia con un volo di linea. I giudici tedeschi hanno accolto la richiesta di estradizione presentata dall’Italia. Il rimpatrio dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Intanto, dGermania, arrivano le prime parole del 22enne che ha confessato l’omicidio della fidanzata. Intanto, al Corriere della Sera, i genitori di Filippo hanno voluto parlare del caso. Solo ieri Nicola, il papà di Filippo, aveva mandato a quello di, Gino, un messaggio. >“Non posso più restare”. Amici, nuovo terremoto: clamoroso (e inaspettato) addio sotto gli occhi di Rudy Zerbi. “Me ne vado a casa” Asciutto, eppure denso di significato, in cui chiede perdonofamiglia e spiegando come: “Filippo dovrà pagare per quello che ha fatto”. Filippo ...