Pena capitale | il rumore dei pensieri di chi attende di morire

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Otto anni di carcere in più a "chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta", recita il nuovo articolo 415-bis del codicele licenziato da Palazzo Chigi. Qualora dovesse essere approvato così come è stato scritto, questo articolo cambierà la natura del carcere non in maniera educativa, come ci si aspetterebbe. Non risolve il sovraffollamento delle celle, né la mancanza di personale e delle strutture fatiscenti, né tanto meno aiuta il personale medico, gli psicologi gli infermieri; né fa qualcosa per arginare il numero crescente di suicidi: la "svolta" è autoritaria e per nulla educativa. Patrizio Gonnella, che è presidente di Antigone, ...