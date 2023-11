Pedullà | «Meglio uno Spalletti che tre Mancini Gravina ha dato un’immagine comica»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ci va già pesante verso, evidenziando invece il grande lavoro difin qui con l’Italia Nel suo editoriale per Sportitalia.com, Alfredoha così parlato dell’Italia dopo la qualificazione a Euro 2024. IL COMMENTO – «unoche tre. Non era semplice, in molti sarebbero andati a sbattere. Ha battuto la Macedonia del Nord 5-2, infierendo, quella stessa Macedonia del Nord che ci aveva sbattuto fuori da un Mondiale: di cosa stiamo parlando? Cerchiamo di essere seri, concreti, onesti, lasciando gli amici fuori dalla porta. Al suo posto mai avremmo sostituto Politano dopo averlo mannella mischia per una questione di buon senso e buon gusto, ma era l’unica soluzione per ...