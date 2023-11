‘Pearson House’ | il nuovo romanzo di Mary Rotnan

Leggi su 900letterario

Dal 19 novembre 2023 esce in tutti i bookstore e ordinabile in libreria ilPearson House diedito da LifeBooks. Con una scrittura fluida e intensa l'autrice accompagna il lettore all'interno della storia senza tempo di Gabriel Pearson e Maggie Dorsey in una Fulton degli anni '30 per poi catapultarci nell'epoca odierna a conoscere Katryn Dorsey, Jared e Garrett "Posso dire che è un classico ed emozionante romance" afferma l'autrice. "L'ho scritto in un momento molto particolare e si discosta dai miei soliti action romance. Devo ammettere che mi sono affezionata a Gabriel."