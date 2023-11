Pd | Schlein | ' aprire le porte a elettori e coinvolgere militanti | è un obbligo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Quello che abbiamo fatto sabato a piazza del Popolo non aveva nulla di scontato, un segno di straordinaria vitalità che ci investe di una grande responsabilità. Non abbiamo chiesto di venire in piazza per riempirla ma di essere parte del cambiamento che stiamo costruendo per il Paese. Questo ci obbliga a coinvolgerli, abbiamo bisogno dii nostrileai nostriin un percorso per davvero partecipato". Lo ha detto Ellyalla Direzione del Pd.