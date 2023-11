“Pazzi di Napoli” | Esposito e Foria alla scoperta della città | da domani su Food Network

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSu, canale 33, tuttidiinsieme a Barbarae Fabionel nuovo programma “DI”, in prima tv dal 23 novembre ogni giovedì alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+.: un luogo magico, dove tradizione e folclore si fondono, ladei vicoli e degli scugnizzi, dello streete delle tavole imbandite. Anon ci si annoia mai, ogni ora del giorno è preziosa e non va sprecata. Ma soprattutto, sono tantissime le bontà da assaggiare: dpizza a portafoglio alle sfogliatelle, dai taralligenovese passando per frittatine di ...