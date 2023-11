Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri in Giappone per alzare ancora l’asticella

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Unico obiettivo: mantenereben alzata. Non dovranno seguire il trend dei diretti rivali Charléne-Marco, danzatori azzurri che questo fine settimana affronteranno l’NHK Trophy 2023, sesta nonché ultima tappa dell’ISU Grand Prix 2023-2024 didi. Per gli atleti di Barbara Fusar Poli la qualificazione alla Finale di Pechino dovrebbe essere una formalità, per cui il focus probabilmente si proietterà più sulle due prestazioni che sul risultato in sé. Facciamo un passo indietro: i pattinatori hanno chiuso il Grand Prix De France con il brillante totale di 214.54, raccogliendo nello specifico 86.62 nella rhythm dance e 127.92 nella free. L’aspetto più importante per gli azzurri deve essere quello di non abbassare l’attenzione, attestandosi sempre a giri molto ...