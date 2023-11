Pattinaggio artistico | Rizzo | Gutmann e Pezzetta iscritti alla Golden Spin di Zagabria 2023

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ci avviciniamoconclusione della prima parte della stagione-2024 di. Nel mese di dicembre, in contemporanea con le attesissime Finali del circuito ISU Grad Prix (dunque dal 6 al 9), si svolgerà come di consueto ladi, ultima tappa della rassegna di seconda fascia ISU Challenger Series-2024. Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per l’Italia, in quanto rappresenta l’ultima uscita internazionale prima dei Campionati Italiani, con un parco di partecipanti da tenere sotto stretta osservazione. A partire per la Croazia ci sarà infatti Matteoche, dopo aver messo in archivio le due tappe di Grand Prix, cercherà di aumentare il ritmo delle ...