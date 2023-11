Pasta al forno con i broccoli filante | la ameranno davvero tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Non è che questo ortaggio sia tra i più amati in famiglia, eppure è molto benefico. Leggero e nutriente, apporta sali minerali e vitamine molto preziose per il nostro benessere, soprattutto in inverno. La natura non fa mai nulla a caso, proprio per questo dovremmo sempre nutrirci di frutta e verdura di stagione! Pensa che ti ripensa, gira che ti rigira, con questo piatto sono riuscita a convincere tutti a mangiare. In effetti, la resa èinvitante! Ad arricchire la ricetta collaborano i formaggi che la rendono irresistibile, e una besciamella aromatica e corposa, tanto profumata da richiamare tutti in cucina! Realizzarla è semplicissimo! Avete voglia di allacciare il grembiule e mettervi al lavoro con me? Si comincia! Per questa ricetta procuriamoci: 400 g di250 g dicorta 1/2 ...