Paris Saint-Germain Women vs Bayern Munich Women – probabili formazioni

La Ligue 1 dà ragione a De Laurentiis, s'è pentita dell'accordo col fondo Cvc

So Foot: domani si rivota. 'I presidenti non capiscono niente seguirono Labrune che li fa sentire importanti, li porta al ristorante, alle feste'- Germain's CEO Nasser Al - Khelaifi (L) and French forward Kylian Mbappe (R) pose with a jersey at the end of a press conference at the Parc des Princes stadium inon May 23, 2022, ...

Tegola per il Paris Saint-Germain: è già finito il 2023 del talento Zaire-Emery TUTTO mercato WEB

Scontri prima di Milan-Paris Saint Germain: lancio di bottiglie e sedie, poi l’inseguimento sui Navigli Corriere TV

Justrice Football Leaks : six mois de prison avec sursis pour Rui Pinto pour avoir hacké le PSG

Rui Pinto, l'homme à l'origine des « Football Leaks », sera jugé ce mercredi à Paris pour avoir soutiré des informations contenues dans des emails de dirigeants du Paris Saint-Germain.

Rothen et Verratti en guerre ouverte

Les deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain sont en froid depuis plusieurs mois, et la tension est montée d'un cran après les révélations d'Andy Delort.