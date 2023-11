Papa Francesco | in Palestina e Israele non è guerra | è terrorismo | Gaza | accordo sugli ostaggi | Hamas rilascerà 30 bambini | 8 madri e 12

Papa Francesco come mai visto - canta “O sole mio” – Video

L'Argentina di Milei volta le spalle a Papa Francesco. Si complica l'annunciato ritorno in patria

Don Ambrogio Mazzai - il prete giovane - corteggiatissimo e star di TikTok : «Papa Francesco non è di sinistra»

“Non chiuderti” - “Impara a disinnescare” : in 20 passi la lezione (concretissima) sull’amore nel nuovo libro-manifesto di Papa Francesco

Medio Oriente: il grido del Papa: 'Questa non è guerra è terrorismo'

"Siamo andati oltre, questa non è guerra, è terrorismo". E' l'ultimo monito, con tono grave, lanciato daquesta mattina intervenedo all'udienza generale. "Questa mattina - ha proseguito il Pontefice - ho ricevuto due delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e ...

Papa Francesco: la stella che illumina le scelte dell’esistenza Avvenire

Francesco Totti con Noemi Bocchi alle terme preferite da Ilary Blasi

Francesco Totti, 47 anni, ripercorre i luoghi del cuore di Ilary Blasi per le sue vacanze con Noemi Bocchi, 35. Non solo frequenta gli stessi ristoranti e locali con cui amava passare il tempo libero ...

Il Papa, in Palestina e Israele non è guerra, è terrorismo

Papa Francesco ha incontrato due delegazioni, una israeliana e una palestinese, e ha chiesto preghiere per la pace. Ha sentito la sofferenza di entrambi i popoli e ha invitato a non andare avanti con ...