PANICO ep 3 – La postverità

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Questo è il terzo e ultimo episodio del mini-progetto sperimentale di prebunking che abbiamo chiamato “”. Quasi un anno è passato da quando questa piccola avventura è iniziata ed eccoci al “season finale”, come si dice. Non vorrei dilungarmi anche qui nel testo, visto che ne è uscito un video un pochino più lungo degli altri due. Ho provato a mettere insieme, sperando che vi possano piacere, un po’ di concetti non semplicissimi e alcuni esempi cinematografici per tracciare un parallelo tra la cultura del postmoderno e la. Si parla di echo chamber e polarizzazione, di pillole rosse e blu, di teoria del rumore e di altro. Ho cercato, volutamente, di tenere il discorso quanto più possibile lontano dai protagonisti effettivi della(“sì, proprio lui, e anche l’altro, e anche…”), proprio perché (e non a caso è ...