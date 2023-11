Panettone d’artista | a Salerno dal 7 al 9 dicembre maestri pasticcieri da tutta la Campania

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Aarriva l’evento enogastronomico (nei giorni 7, 8 e 9nella Stazione Marittima) più atteso della stagione natalizia: “”, organizzato dall’Associazione Erre Erre eventi. I due soci fondatori, Roberto Jannelli e Rosario Augusto, con la loro ventennale esperienza, hanno ideato un evento che riunisce per la prima volta al Sud oltre 30dei lievitati natalizi in tre giorni di gusto nella Stazione Marittima di: “Era ora che in, una regione che vanta i più bravi lievitisti d’Italia che ogni anno da oltre un decennio mietono premi e riconoscimento ovunque, si organizzasse un evento sul tema. In una dolce sinfonia di luci e sapori, Panettoninasce con lo scopo di portare la gioia del Natale ...