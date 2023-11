(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il centrocampista del Modena (serie B), Antonioha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'allenatore...

Modena, Palumbo: "La Ternana mi ha cambiato la vita, grazie a ... pianetaserieb.it

Con Trafalgar D. Tremolada il Modena può sognare il suo One Piece TUTTO mercato WEB

Palumbo: 'Bianco un mix tra Allegri e De Zerbi, mi andò male un provino col Napoli'

Il centrocampista del Modena (serie B), Antonio Palumbo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'allenatore Bianco mi chiede di fare ciò che so, ma i risultati vengono perché ci me ...

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda (71’ Guiebre), Riccio, Zaro, Ponsi; Duca (56’ Bozhanaj), Magnino (71’ Battistella), Palumbo; Tremolada (80’ Falcinelli ...