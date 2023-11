Pallanuoto | Novi Beograd troppo forte per l’AN Brescia in Champions League

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Oggi c’era davvero poco da fare contro una corazzata simile. A Belgrado cadeinsotto i colpi dei padroni di casa del: i vice campioni d’Europa si impongono per 13-5 e conquistano l’accesso diretto aritmetico alla prossima fase. Per la squadra di Sandro Bovo ci sarà invece da lottare e sperare: bisognerà vincere in casa con la Steaua Bucares e sperare che ilvinca con il Sabadell per lasciare aperte le speranze di passaggio del turno. Partita che nei primi due quarti oggi è stata alla pari, con i lombardi in equilibrio totale con i serbi. Poi il break: otto reti consecutive e match in cassa. Il commento di Vincenzo Dolce: “Mi è piaciuto l’atteggiamento che abbiamo avuto all’inizio, poi loro sono ...