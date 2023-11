Pagliaro Inca Cgil | “Seminario su riforma Cartabia per estendere diritti e tutele”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – 'e dintorni'. Questo ildi aggiornamento organizzato oggi dall', il patronato della, per i consulenti legali operanti sul territorio nazionale. "E' – ha spiegato Michele, presidente– un'iniziativa molto importante per noi che va inquadrata nell'ottica della formazione permanente. Cerchiamo di sviluppare l'ambito del contenzioso perché comecerchiamo di. Lo facciamo in tutti gli ambiti da quello previdenziale a quello assistenziale, ma anche nell'ambito della cittadinanza e dell'immigrazione". "Ladel processo civile – ha affermato – attuata con il decreto ...