(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ha vinto la, ma in Paraguay, ai Fip, è stata una grande festa. Ad Asuncion è stata una settimana che ha scritto una nuova pagina di, mettendo ha messo in ...

Padel - World Tour 2023 : in Olanda Di Nenno/Stupaczuk trionfano al maschile - al femminile dominano Josemaria e Sanchez

Padel, domina la Spagna ai Fip Juniors World Championships

Così il presidente della Fip Luigi Carraro al termine dei Fip Juniors WorldChampionships: 'Siamo molto emozionati, felici e grati al Paraguay e al suo popolo, per aver interpretato come meglio ...

Padel, domina la Spagna ai Fip Juniors World Championships La Gazzetta dello Sport

FIP Juniors Championships, l'Italia parte forte e domina la prima Corriere dello Sport

Padel, domina la Spagna ai Fip Juniors World Championships

Trionfo della Roja ma è festa per tutto il movimento. Carraro: “Un Mondiale storico con lo sguardo rivolto al futuro” ...

Capodanno 2024: i migliori tornei e clinic di Padel in Italia e all’estero

Le migliori opportunità per trascorrere le vacanze di Capodanno unite al padel: in Italia o all'estero, ci sono pacchetti, clinic e tornei già in programma ...