Ostaggi in cambio di prigionieri e forniture umanitarie | ecco cosa prevede l’accordo che ha portato alla tregua tra Hamas e Israele

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Stop alle armi per quattro giorni prorogabili, liberazione diisraeliani epalestinesi, oltre all’invio di aiuti umanitari a Gaza a bordo di 300 camion.hanno raggiunto un accordo per unaa un mese e mezzo dall’attacco dei miliziani islamisti che ha dato il viaguerra lanciata da Tel Aviv nella Striscia. Un’intesaquale si è arrivati grazie soprattuttomediazione del Qatar, molto vicino al partito armato palestinese, e dell’Egitto, che invece ricopre storicamente un ruolo di mediatore tra lo ‘Stato ebraico’ e il mondo arabo-palestinese. A dare l’annuncio formale del deal è stata proprio Doha, specificando cherilascerà 50 tra donne e bambini che si trovano ancora nelle ...

Vicina una tregua Israele-Hamas : 4 giorni senza armi in cambio di 50 ostaggi

Ostaggi - Haaretz : Hamas rilascerà 30 bambini - 8 madri e 12 donne in cambio di 150 palestinesi | Tregua di 4 giorni

Ostaggi - l’accordo sul rilascio in cambio di 4 giorni di tregua. Netanyahu : «Decisione giusta - ma la guerra continuerà dopo il cessate il fuoco»

Guerra Israele–Hamas - arriva la tregua per rilascio di 50 ostaggi in cambio di 150 detenuti palestinesi

Gaza - la diretta – C’è l’accordo tra Israele e Hamas : verranno liberati 50 ostaggi in cambio di 300 prigionieri. “Tregua entro 24 ore”

Quattro giorni di tregua a Gaza. Saranno rilasciati 50 ostaggi e 150 prigionieri palestinesi

I bombardamenti si fermeranno su Gaza per almeno 4 giorni. Una tregua umanitaria per il rilascio di 50indi 150 prigionieri palestinesi. Secondo Haaretz, l'accordo tra Israele e Hamas prevede il rilasciodi 30 bambini, 8 madri e altre 12 donne prese in ostaggio dai terroristi durante l'...

Il governo israeliano approva l'accordo con Hamas sul rilascio di ... EURACTIV Italia

Tregua in cambio di ostaggi, Haaretz: «Dieci rilasci per ogni giorno ... Domani

Israele: «Gaza, 50 ostaggi per 150 detenuti». Hamas d’accordo: «Ne rilasciamo 10 al giorno». Qatar conferma la tregua

La Jihad islamica palestinese ha annunciato che una degli ostaggi, la 76enne Katzir Hanna è morta a causa ... intesa con Hamas sul rilascio di una cinquantina di prigionieri in cambio di una tregua di ...

Tregua tra Israele e Hamas: «Durerà 4 giorni e sarà soggetta a proroga»

“L’accordo – si legge nel comunicato di Doha – prevede il rilascio di 50 donne e bambini civili in ostaggio attualmente detenuti nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di un certo numero di ...