Ostaggi Hamas | il negoziatore di Shalit | “Israele paga piccolo prezzo | tregua serve anche a Idf”

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – ''E' un buon accordo per'', quello raggiunto con, ottenutondo ''unper riportare a casa 50e, si spera,di più''. E con unache fa benealle ''truppe israeliane, hanno bisogno di una pausa''. Così Gershon Baskin, l'attivista pacifista israelo-americano che nel 2011 aprì

Israele-Hamas - accordo per ostaggi e tregua : mancano 2 passaggi

Israele-Hamas - accordo per ostaggi e tregua : mancano 2 passaggi

Israele, bufera per lo scambio di detenuti palestinesi con gli ostaggi

La lista con i nomi dei detenuti palestinesi che saranno liberati dopo l'accordo per il rilascio graduale deglidiè stata resa nota mercoledì dal governo israeliano e le polemiche sono subito iniziate . Nell'elenco ci sono anche i nomi di militanti dio vicini a organizzazioni ...

Accordo tra Israele e Hamas: ecco quello che c'è da sapere Euronews Italiano

La polemica e il precedente del militare Shalit: nel 2011 furono rilasciati mille palestinesi

La lista con i nomi dei detenuti palestinesi che saranno liberati dopo l'accordo per il rilascio graduale degli ostaggi di Hamas è stata resa nota mercoledì dal governo israeliano e le polemiche sono ...

Israele: Alta Corte respinge richiesta di bloccare scambio ostaggi

Mentre si realizzava la procedura per il rilascio di 50 minori, donne ed anziani ostaggio di Hamas in cambio di 300 detenuti nelle carceri di Israele (per lo più minori, che lo ricordiamo, sono spesso ...