Ostaggi | accordo raggiunto | Hamas rilascerà 30 bambini | 8 madri e 12 donne per 150 palestinesi Il piano in 5 fasi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 novembre 2023): tra Israele esarebbe stata trovata l’intesa per la liberazione di 50. Secondo il quotidiano Haaretz i milizianiintendono rilasciare 30, 8e 12, in cambio di 150e 4 giorni di tregua. Saranno «10 glirilasciati ogni giorno». «Una decisione difficile ma giusta», ha spiegato Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, argomentando il previsto via libera del governo all’per la liberazione di 50. Non sono stati condivisi dettagli su chi, tra i rapiti, verrà rilasciato inizialmente. Si stima che a Gaza siano detenute 239 persone, sequestrate durante i ...