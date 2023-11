Orsi | “Atalanta brutta rogna | per Mazzarri non ci poteva essere esordio peggiore”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’ex portiere Nandosi è soffermato sul debutto di Walternel match di sabato trae Napoli. L’ex portiere Nandoha espresso il suo parere sul debutto del Napoli sotto la guida didurante una recente intervista a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live.ha sottolineato la necessità per gli azzurri di raggiungere obiettivi ambiziosi, che siano la Supercoppa, la Coppa Italia o i quarti di Champions League, enfatizzando che il cambio di allenatore non dovrebbeun pretesto per mancanza di prestazioni. “forse lascerà un po’ più liberi i calciatori rispetto a quanto visto con Garcia, restituendo centralità a Lobotka e qualche metro più avanti a Kvaratskhelia.lo definirei ...