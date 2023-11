Operatore distributore benzina

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane RICERCA per importante realtà attiva nel settore della distribuzione di gasolioIO/A La figura si occupa di: rifornire di carburante i veicoli; gestione dei pagamenti e della cassa; vendita al dettaglio di accessori per auto; I requisiti necessari sono: attitudine al cliente; conoscenza base dell'uso del Pc; conoscenza dell'utilizzo della cassa; E' preferibile che il candidato abbia già maturato esperienza in contesti similari. Offerta Contrattuale Tipologia di contratto: a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successiva assunzione a Tempo Indeterminato Orario lavorativo: full time (45 ore) Sede di lavoro: Stradella (PV)