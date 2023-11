OpenAI | Sam Altman verso il ritorno Cosa è successo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Samè pronto a tornare come ceo di, l’azienda che ha dato alla luce ChatGPT. La decisione presa nella notte tra martedì e mercoledì è arrivata quattro giorni dopo la sua cacciata, il colpo d’inizio di una delle saghe più spettacolari nella storia recente di Silicon Valley. La quasi totalità dei 770 dipendenti dell’azienda aveva minacciato di andarsene e alcuni investitori avevano iniziato a sondare le opzioni per portare in tribunale il consiglio di amministrazione, costringendolo a un dietrofront e facendolo diventare il grande sconfitto di questa vicenda. L’accordo in linea di principio che sancisce ildiprevede anche un drastico rinnovamento dei membri del cda. Almeno inizialmente, quello nuovo prevede l’ingresso dell’ex ad di Salesforce Bret Taylor e Larry Summers, già segretario al ...