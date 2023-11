Omicidio Giulia Cecchettin | Filippo Turetta dopo l’arresto | “Volevo farla finita”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 novembre 2023), arrestato in Germanial’della sua ex fidanzata, ha confessato ai poliziotti di aver pensato più volte al suicidio. Ferito e disperato, ha vagato per giorni cercando il coraggio di porre fine alla sua vita. Questa è la storia di un uomo che,aver commesso un atto orribile, si è trovato a fronteggiare la realtà delle sue azioni, per le quali dovrà rendere conto alla giustizia italiana. Le parole dila cattura, ha rivelato ai poliziotti tedeschi di aver pensato più volte al ...